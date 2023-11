DFB Pokal 2023/24: clamorosa sconfitta del Bayern Monaco. Avanti Dortmund e Leverkusen

Nel martedì di DFB Pokal sembrava tutto tranquillo per il Bayern Monaco. Tranquillo, forse scontato in quanto l’avversario era Saarbrucken, squadra di terza liga tedesca, che ricorderà benissimo questa data. Non per una goleada subita e non per aver sfidato campioni come Muller, ma per aver battuto la squadra di Thomas Tuchel che dice addio alla Coppa. Il match si mette subito in discesa per i bavaresi con il gol di Muller nel primo tempo, ma poi, prima dell’intervallo tutto cambia. Il pareggio, già clamoroso, arriva dai piedi di Patrick Sontheimer. Si va al riposo su questo punteggio che perdura per tutto il secondo tempo, quando tutto sembra portare clamorosamente tutto ai supplementari. Ed invece no. Succede l’imponderabile. Succede qualcosa che rimane nella storia: al 96esimo, infatti, è Gaus che manda in paradiso il Saarbrucken ed all’inferno Muller e compagni che dicono addio al DFB Pokal.

Negli altri risultati del pomeriggio e della serata, vince il Borussia Dortmund di misura contro l’Hoffenheim grazie alla rete di Reus nel primo tempo. Vince in goleada esterna anche il Bayer Leverkusen, che passa sul campo del Sandhausen per 5 a 2. Altra caduta rovinosa per il Friburgo che perde in casa per 1-3 contro il Paderbon. Vanno avanti invece l’Hertha Berlino contro il Mainz, grazie ad un rotondo 3-0 e l’Eintracht Francoforte che passa fuori casa per 2-0 contro Viktoria Koln.