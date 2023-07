VNL maschile 2023, De Giorgi commenta la qualificazione alle Finals: “Risultato importante”

Ferdinando De Giorgi, ct dell’Italia maschile di volley, ha commentato il successo per 3-0 ai danni della Slovenia che ha regalato agli azzurri l’accesso alle Finals di VNL 2023: “I ragazzi sono stati bravi a mantenere al meglio la loro presenza in campo dall’inizio alla fine. Siamo riusciti a mettere pressione al servizio e poi a creare difficoltà ai loro opposti, limitando quella zona di campo“. De Giorgi ha poi parlato dell’aritmetica qualificazione alle Finals: “Si tratta di un risultato importante. Domani giocheremo la nostra ultima partita e poi scopriremo la nostra avversaria a Danzica. Con la Nazionale i tempi sono stretti, perciò dobbiamo provare a sfruttare ogni risultato per migliorare negli atteggiamenti e nel gioco“. Infine, sulla prossima rivale, il Giappone: “ È una squadra interessante, ha grande ritmo ed un livello molto alto. Non a caso non ha ancora perso una partita“.