Liverpool, Klopp: “Anno sabbatico? No, sto bene così. Pronto a ripartire”

Jurgen Klopp non intende concedersi un anno sabbatico dal calcio e rimarrà al Liverpool anche nella prossima stagione. “Se ho bisogno di un break dal calcio? Onestamente no, sto bene – le parole dell’allenatore -. Se me lo aveste chiesto undici partite fa, onestamente vi avrei risposto che ci averi pensato. Ma adesso sto benissimo qui e sono pieno di energia, anche perché adesso per noi ci saranno un po’ di vacanze e potrò ‘ricaricarmi’ per essere pronto quando ricominceremo a luglio”. Il Liverpool è fuori dalla Champions: “Non c’è molto da imparare, però in molti club quando le aspettative sono alte come le nostre – risponde -, e le cose non vanno bene , cominci a incolparti a vicenda e questo non è successo qui. Meglio ti comporti in una crisi, meglio ne esci, e ho davvero pensato che fosse così per noi. Non siamo contenti e per un club come noi è enorme non qualificarsi per la Champions League”. “Ma se miglioreremo – conclude – all’improvviso saremo di nuovo una squadra contro cui nessuno vuole giocare ed è ciò che dobbiamo diventare di nuovo”.