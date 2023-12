Virtus Bologna, Banchi: “Vittoria importante, voglio ringraziare tutta la squadra”

Le parole del Coach Banchi dopo la vittoria della Virtus Bologna contro il Partizan: “Una vittoria importante, un ottimo modo da parte nostra per concludere il girone di andata di Euroleague, proteggere la nostra posizione e dimostrare in un ambiente così speciale contro una squadra così forte, che abbiamo la consistenza per competere. Voglio ringraziare e congratularmi con ogni singolo membro della squadra e dello staff perché stasera siamo stati in testa per la maggior parte della partita nonostante i problemi che abbiamo sofferto durante la gara con i falli, soprattutto con i lunghi, con alcuni infortuni con Hackett, con Cacok e abbiamo continuato a giocare insieme, per attaccarci l’un l’altro, perché quando affronti il Partizan devi giocare in maniera solida per 40 minuti ed è per questo che la partita è stata decisa alla fine, come ci aspettavamo. Ma la cosa più importante è la personalità che abbiamo dimostrato durante tutta la partita e lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato durante tutto il match.”