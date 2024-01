Vinicius a Maignan: “Sempre con te, è tempo di punire i razzisti”

L’attaccante del Real Madrid Vinicius Jr, si schiera al fianco di Mike Maignan dopo i cori razzisti di cui è stato vittima contro l’Udinese. Il brasiliano, da tempo attivo contro il razzismo scrive sui propri social: “Parlare soltanto non cambierà nulla. È tempo di punire e mettere in carcere i razzisti in modo che si vergognino di quello che sono. Ringrazio coloro che sostengono realmente la nostra lotta, ma mi rammarico di coloro che si presentano solo con parole vuote per guadagnarsi la simpatia della stampa. Sempre con te, Maignan“.