Salernitana-Genoa, Inzaghi: “Abbiamo perso senza subire un tiro in porta”

“Dispiace, perché abbiamo perso senza subire un tiro in porta e questo non deve accadere: abbiamo preso il gol e questo rigore, la squadra non ha mai sofferto e ha costruito”. Lo ha detto il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Genoa. “C’è stato qualche errore individuale che ci penalizza più del dovuto, la squadra avrebbe almeno meritato il pareggio – dice l’allenatore ai microfoni di Dazn -. Dobbiamo andare avanti. Mancano 17 partite, dobbiamo vincerne almeno 7: io ci credo, la gente è stata straordinaria e meritava un altro risultato”. “Nel secondo tempo – spiega ancora il tecnico della Salernitana – abbiamo avuto contro un rigore fortuito, poi abbiamo fatto fatica a reagire anche se abbiamo avuto una grande occasione con Candreva che ha preso la traversa. Dispiace, perché di solito quando perdi il portiere fa 3-4 parate, oggi Ochoa non ha toccato palla e abbiamo perso. Dobbiamo invertire il trend immediatamente, non dobbiamo piangerci addosso e quando non si può vincere non possiamo perdere senza che l’avversario tiri”.

Il tecnico resta ottimista: “Sono fiducioso, sono arrivati giocatori nuovi che hanno bisogno di mettere benzina, alla prossima avremo la Roma, dobbiamo rimboccarci le maniche ma sono sicuro che 7 gare le possiamo vincere, pensiamo alla prossima”. E sul mercato: “Abbiamo una società e un direttore bravo, io penso ad allenare quelli che mi danno. Penso che la squadra possa fare di più, abbiamo avuto tanti infortuni, giocatori in Coppa d’Africa, poi a Verona abbiamo perso 4 titolari: adesso stanno rientrando, ci sono tanti punti ancora a disposizione e noi dobbiamo crederci e vincere dalla prossima”, conclude il tecnico del team campano.