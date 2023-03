Verona-Monza 1-1, Palladino: “Ottima reazione, l’atteggiamento è sempre quello giusto”

“Abbiamo sofferto un po’ la pressione alta del Verona all’inizio, ma senza che creassero molte occasioni. Lì si poteva fare meglio, soprattutto a livello tecnico, ma spesso non abbiamo fatto la scelta giusta. Dopo la prima mezz’ora la squadra però ha reagito bene e nel secondo tempo è stata fatta una buona partita. Abbiamo alzato il baricentro e siamo riusciti a riprenderla con un atteggiamento giusto e personalità”. Raffaele Palladino, allenatore del Monza, analizza così l’1-1 della sua squadra al ‘Bentegodi’ contro l’Hellas.

“Questo è un gruppo di ragazzi facili da allenare, hanno una mentalità e uno spirito importante. Vogliono sempre giocarsela contro chiunque e anche oggi sono usciti dal campo rammaricati per non essere riusciti a portare a casa il successo. Queste sono soddisfazioni per un allenatore, non so dove questa squadra potrà arrivare ma l’atteggiamento è quello giusto”, ha proseguito il tecnico.

“Petagna arriva da una/due stagioni in cui ha giocato poco. Ora sta bene fisicamente ed è il nostro punto di riferimento lì davanti. Sta lavorando molto bene e oggi ha fatto una grandissima partita. Gli sto chiedendo di lavorare anche per il gol, ci sta arrivando vicino e sono sicuro che prima o poi si sbloccherà”, ha concluso Palladino.