F1, Piquet e le offese razziste a Hamilton: chiesti 1.8 milioni

Il tre volte campione del mondo di Formula 1, Nelson Piquet, era finito al centro delle critiche per alcune espressioni razziste usate contro Lewis Hamilton durante un’intervista al canale Enerto su YouTube. Nel giugno scorso, il brasiliano era stato ripreso mentre commentava in modo offensivo il GP di Gran Bretagna 2021, definendo il pilota della Mercedes come “il ne***etto”. Parole che, secondo il settantenne, erano state mal interpretate.

Questi episodi gli sono costati l’allontanamento dal paddock del Circus e un’azione civile avviata in patria da parlamentari e quattro associazioni nate per tutelare i diritti LGBT+: Educafro, Centro Santo Dias, Aliança Nacional LGBTI+ e la Asociación Brasileña de Familias Homotransafectivas. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Globo, la richiesta del Pubblico Ministero sarebbe di 1,8 milioni di euro per danni morali.