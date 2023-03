Eintracht, altri scontri degli ultras: ieri incidenti con i tifosi dello Stoccarda

di Redazione 33

Un nuovo divieto (stavolta limitato ai residenti per i residenti a Francoforte) per i tifosi dell’Eintracht che ieri si sono resi protagonisti di un altro episodio di violenza. A margine della partita con lo Stoccarda, le due tifoserie – da anni rivali – esono venute a contatto sfondando il muro di polizia che tentava di dividerle. Ci sono stati tafferugli, con lanci di bottiglie e pietre. Le forze dell’ordine sono riuscite, con difficoltà, a riportare la normalità dopo diverse cariche, ma ancora non hanno reso noto se ci siano stati arresti o feriti ricoverati in strutture ospedaliere.