Verona, Baroni: “Abbiamo fatto di tutto, la squadra sta crescendo”

Le parole di Baroni, tecnico del Verona, dopo la partita con l’Udinese: “Quello che mi interessa oggi è che la squadra è cresciuta mentalmente, abbiamo schierato oggi anche giovani che hanno fatto una gara importante. La squadra è convinta nel lavoro, oggi siamo stati il doppio nella metà campo avversaria rispetto all’Udinese, credo che abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, il calcio poi è anche questo, ma quando c’è una prestazione così il risultato poi prima o poi arriva. Qualche difficoltà dietro? La squadra si adopera per un calcio più offensivo, gli esterni ci danno più soluzioni, stiamo lavorando tanto in settimana e ho fatto i complimenti ai ragazzi per lo spirito. Abbiamo pareggiato due gare in cui siamo finiti sotto, una squadra giovane. Vogliamo far punti chiaramente, ma i nostri tifosi devono vedere una squadra che ha voglia di arrivare al risultato“. Poi, sul goal di Henry: “Sono contento perché ha segnato un ragazzo che ancora non è pronto, che ha sofferto molto per un brutto infortunio. C’era emotività in campo, i ragazzi anche se erano stanchi non volevano perdere questa partita, mi ha fatto piacere vederlo segnare sotto la nostra curva all’ultimo, quindi da lì mi sono lasciato andare a un momento di emotività. Ora si pensa alla prossima”. Sul tempo di gioco: “Vorrei dare un dato, questa gara è durata qualche secondo in meno 44 minuti e 50 secondi di tempo effettivo, la gara della Juventus è durata 60 minuti di tempo effettivo. L’Udinese nel finale ha perso parecchio tempo. Quando si guardano certi numeri bisognerebbe avere più cultura sportiva“.