Fiorentina-Salernitana, Inzaghi: “Approccio negativo. Salvo solo Costil”

La Salernitana di Filippo Inzaghi in quel di Firenze ha dovuto cedere il passo alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Salernitana ha parlato in conferenza stampa di un atteggiamento molto negativo dei suoi che è stato decisivo per il corso della partita.

Inzaghi: “La Fiorentina ha lo stesso allenatore da tre anni, ha fatto due finali di coppa l’anno scorso. Non mi aspettavo quest’approccio, venivamo da 4 punti in due partite, oggi ci è mancato tutto. Dobbiamo svegliarci e dare di più. A inizio secondo tempo la squadra è rientrata bene e col 2-1 magari potevamo dire la nostra. Ma la Fiorentina ha meritato la vittoria e noi di perdere. Rimbocchiamoci le mani, siamo a 3 punti dalla salvezza e la nostra gente, straordinaria, ci darà qualcosa in più. Domenica erano tutti bravissimi, oggi non abbiamo fatto la partita che avevamo in testa. Se vieni qui a difenderti in area, perdi. Il coraggio ci ha permesso di andare sopra a Sassuolo e battere la Lazio. Quello di oggi è un capitolo da chiudere presto“.