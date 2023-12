Serie C 2023/2024: decide Bellich, la Juve Stabia piega il Benevento

La Juve Stabia vince in casa 1-0 contro il Benevento nel match di alta classifica del Girone C Serie C 2023/2024. Decisivo il gol di Bellich al 13′ che regala i tre punti e il primato consolidato in classifica. I gialloblù salgono a 32 punti e sono a +6 proprio sul Benevento e sul Picerno, impegnato stasera in casa del Cerignola.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA

Parte forte la Juve Stabia nel primo tempo con un pressing forsennato sui portatori di palla del Benevento. Al 14′ si sblocca il match con il colpo di testa di Bellich su calcio di punizione di Leone che porta avanti i gialloblù. Reazione del Benevento che arriva al 25′, con i tentativi di Ferrante e Improta respinti da un ottimo Demba Thiam. Nel secondo tempo meglio gli ospiti che sfiorano il pareggio a più riprese. Demba Thiam è clamoroso su tiro deviato di Karic al 74′. Il portiere salva anche su conclusione da fuori di Bolsius pochi minuti dopo. Nel finale il Benevento non riesce a trovare il pareggio e scivola a -6 dalla Juve Stabia.