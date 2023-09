MOVIOLA – Napoli-Udinese, Ebosele duro su Kvaratskhelia: c’è rigore

Episodio da moviola al 18′ di Napoli-Udinese, match della sesta giornata di Serie A. Un contatto di Ebosele su Kvaratskhelia ha spinto il var a richiamare il direttore di gara Gianluca Manganiello che aveva fatto proseguire in un primo momento. All’arbitro era sfuggito il tocco del piede del terzino friulano su quello del georgiano: scivola il piede d’appoggio e Kvara cade a terra. Il rigore è netto e Manganiello non può non concederlo. Dagli undici metri si è presentato Piotr Zielinski che ha spiazzato Silvestri. Niente rigore per Osimhen che, stando alla ricostruzione di Dazn, ha scelto di lasciarlo al compagno. Quel che conta per il Napoli, dopo le polemiche, è che il risultato vede 1-0.