Vela, Transpacific Yacht Race 2023: Giovanni Soldini chiude secondo

Secondo posto per Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi70 nella 52a edizione della Transpacific Yacht Race (Transpac). L’azzurro si è arreso solamente al Mod70 Orion, con skipper Justin Shaffer, che si è aggiudicato la Line Honours, terminando la regata alle 2:48 ora locale. Poco più di 6 le ore di vantaggio ai danni dell’equipaggio di Soldini, composto da Guido Broggi (Ita), Oliver Herrera Perez (Esp), Francesco Malingri (Ita), Francesco Pedol (Ita), Matteo Soldini (Ita) e Lucas Valenza-Troubat (Fra), e partito da Los Angeles sabato 1 luglio alle 11:55. Infine, niente da fare per Argo, con skipper Jason Carroll e navigatore Brian Thompson, costretto al ritiro poche ore dopo la partenza a causa dell’avaria di un motore.

”È stata una regata difficile per noi. Siamo partiti con un po’ di handicap soprattutto sulle vele, perché quelle da regata sono rimaste nel container insieme ai foil. Peccato perché erano veramente condizioni da volo stabile super. Ci siamo scontrati soprattutto con Orion che si è rivelata una barca molto veloce e a punto. Complimenti a loro per aver fatto una regata splendida, sono sempre stati molto veloci e non hanno sbagliato mai niente. E complimenti anche al mio super equipaggio. Mi auguro vada meglio la prossima volta” ha dichiarato Soldini.