Benfica, Di Maria accolto da migliaia di tifosi: “Incredibile tornare qui, questa è casa mia”

Circa 2.500 tifosi hanno accolto Angel Di Maria, tornato al Benfica da svincolato dopo una stagione alla Juventus. Per l’argentino sarà la seconda esperienza nel club portoghese, dove ha già militato tra il 2007 e il 2010. Il Fideo, che ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, è stato celebrato da tutto l’ambiente in occasione della presentazione ufficiale, a cui non è mancato il presidente Rui Costa. “Grazie a tutti, a voi tifosi e soprattutto al presidente per avermi permesso di tornare. Questa è casa mia e poterci tornare è incredibile. Grato a tutti per quest’accoglienza” ha dichiarato Di Maria.