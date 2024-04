Vela, Last Chance Regatta 2024: non arriva il pass olimpico per l’Italia nel 49er

Sorride a metà l’Italia della vela alla 55ª Semaine Olympique Française di Hyères, dove è in corso questa settimana la Last Chance Regatta 2024 che assegna gli ultimi posti in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Già ieri la nostra Nazionale aveva conquistato la certezza di ottenere un pass nel 470 misto, ma quest’oggi non è arrivato il bis dal doppio maschile 49er. Una vera beffa per Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, che hanno chiuso in sesta posizione non riuscendo a conquistare uno dei tre posti messi in palio per le Olimpiadi nella gara vinta dal tandem tedesco formato da Jacob Meggendorfer-Andreas Spranger. Nel 470 misto, invece, la Medal Race si è conclusa invece con il successo di Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, che hanno preceduto l’altra coppia azzurra formata da Elena Festa-Bruno Festo.