Probabili formazioni Frosinone-Salernitana: trentaquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 20:45 di sabato 26 aprile. Nella cornice dello stadio Stirpe la squadra ciociara insegue tre punti fondamentali in chiave salvezza. Di fronte c’è una Salernitana sempre più vicina alla retrocessione aritmetica, ma con la volontà di chiudere con dignità un campionato disastroso. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco i possibili protagonisti e le probabili mosse di formazione di Eusebio Di Francesco e Stefano Colantuono.

FROSINONE – Spazio al 4-3-3 con Soulè, Cheddira e Reinier nel tridente. Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini pronti a centrocampo. L’alternativa è il 3-5-2.

SALERNITANA – Coulibaly torna dalla squalifica e si prende il posto a centrocampo. Tchaouna e Weissman pronti ad agire nel reparto d’attacco. Manolas e Pirola al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Reinier

Ballottaggi: Reinier 55% – Seck 45%; Zortea 55% – Valeri 45%;

Indisponibili: Marchizza, Oyono, Kaio Jorge, Gelli

Squalificati: –

Salernitana (4-4-2): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Gyomber; Pierozzi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Weissman

Ballottaggi: Pirola 55% – Pellegrino 45%; Basic 55% – Gomis 45%

Indisponibili: Kastanos, Basic (in dubbio), Maggiore (in dubbio)

Squalificati: Candreva