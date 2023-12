Vela, Coppa America 2023: Luna Rossa al secondo posto a Jeddah dopo due giornate di regate

Dopo due giornate di regate, Luna Rossa occupa il secondo posto a Jeddah, sede dell’appuntamento di Coppa America di vela. Il team italiano capitanato da Max Sirena, vincitore di due gare, è secondo a quota 38 punti e staziona a -11 dalla pattuglia leader, Emirates Team New Zealand, che ha vinto le altre quattro gare disputate.

Dopo il trionfo in gara-3, gli azzurri si sono ripetuti in gara-4, per poi accontentarsi della seconda piazza in gara-5 a 4″ di ritardo dai Kiwi. Infine, quarto posto in gara-6, complice una penalità a inizio gara. Le due regate conclusive si terranno nella giornata di domani, sabato 2 dicembre, e Luna Rossa sarà chiamata ad amministrare il proprio vantaggio per raggiungere Emirates Team New Zealand al match race finale. Tra gli inseguitori spiccano Alinghi Red Bull con 27 punti e Ineos Britannia a 22. Più staccati NYYC American Magic a 16 e Orient Express, a 14.