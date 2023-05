Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina, trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma nel weekend del 4 giugno e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, ma vi terrà anche compagnia nei giorni precedenti al match con le notizie in tempo reale. La compagine neroverde vuole chiudere l’annata con un importante successo, mentre i toscani, dal loro canto, hanno già la testa rivolta alla finale di Conference League. Ecco le possibile scelte dei due tecnici Alessio Dionisi e Vincenzo Italiano.

SASSUOLO – In difesa torna dalla squalifica Ruan Tressoldi, che dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa insieme ad Erlic. In attacco probabile conferma per Bajrami insieme a Berardi e uno tra Pinamonti e Defrel.

FIORENTINA – Italiano prepara un ampio turnover in vista della finale di Conference League, in attacco spazio a Kouamé, Jovic e Sottil. A centrocampo nuova chance per Castrvilli.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Thorstvedt, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

Ballottaggi: Pinamonti 60% – Defrel 40%

Indisponibili: Laurientè, Frattesi.

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Kouamé, Jovic, Sottil.

Ballottaggi: Jovic 60% – Cabral 40%

Indisponibili: Sirigu.

Squalificati: –