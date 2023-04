Vavassori-Murray oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Andrea Vavassori affronterà Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. “Wave” fa il suo esordio nel main draw di un torneo di questo livello e lo fa nel miglior momento della sua carriera, come testimonia il suo best ranking che si appresta a diventare nei primi 150 del mondo. L’azzurro, che nei primi due mesi di stagione si era dedicato perlopiù al doppio, da marzo in poi ha ricominciato la scalata anche in singolare, tra buoni piazzamenti a livello challenger e i primi successi sul circuito maggiore. Dopo i quarti a Marrakech ora è arrivata questa qualificazione a Madrid e la possibilità di affrontare un ex numero uno al mondo sul campo principale del torneo iberico.

Vavassori e Murray scenderanno in campo oggi, giovedì 27 aprile. I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della giornata dalle ore 11.00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it offrità diretta testuale del match tra l’azzurro e il tennista scozzese. Il nostro sito seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.