Inter-Juventus, la Curva Nord: “Non è stata autorizzata una coreografia antirazzista”

Gli striscioni rimossi dalle transenne della curva nord in occasione di Inter-Juventus erano parte di una protesta per la mancata autorizzazione ad una coreografia “antirazzista” con l’immagine dell’esultanza di Romelu Lukaku. Lo spiegano sulla pagina instagram della ‘Nord’ gli ultrs nerazzurri poche ore dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “La protesta andata in scena stasera (ieri prima di Inter-Juventus, ndr), ovvero togliere gli striscioni dalle transenne, è il risultato di un’ingiustizia gratuita e alquanto strana nei confronti di una coreografia antirazzista che volevamo esporre stasera. Si perché, il nostro risentimento nasce per la mancata autorizzazione all’esposizione della coreografia sopracitata, che omaggiava il gesto di Lukaku allo ‘Juventus Stadium’. Una coreografia contro il razzismo, argomento che nelle ultime settimane aveva preso pianta stabile nelle rubriche sportive di programmi TV e giornali. Invece, come al solito, si è travisata la verità, buttando nel calderone delle motivazioni di tale protesta anche la questione vendita biglietti dell’euroderby. Vendita che ad oggi non è iniziata e non sappiamo ancora con quali modalità verrà messa in atto”.