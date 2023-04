Sonego-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nel primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Il gigante tedesco è reduce dalle qualificazioni dove, dopo aver sbarrato la strada al nostro Luca Nardi, si è arreso in due set contro il russo Aslan Karatsev prima di venire ripescato in tabellone come lucky loser. Il torinese si è portato a casa l’unico precedente, quello andato in scena lo scorso anno sull’erba di Stoccarda (Germania). In quell’occasione erano gli ottavi di finale e Sonego prevalse in due tie-break molto combattuti.

L’azzurro partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Dovrà fare particolare attenzione, tuttavia, al bombardiere teutonico, recentemente capace di spingersi fino ai quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo. In palio per il vincitore c’è un secondo turno abbordabile contro il giovane statunitense Ben Shelton, trentaduesima testa di serie della manifestazione. Sono tante le aspettative alla vigilia per Sonego che, insieme a Lorenzo Musetti, cercherà di far dimenticare agli appassionati italiani le dolorose assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Struff scenderanno in campo oggi (giovedì 27 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sull’Arantxa Sanchez Stadium dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la kermesse spagnola mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Sonego e Struff con una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.