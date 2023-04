Vavassori-Meligeni Alves oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Andrea Vavassori e Felipe Meligeni Alves, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Dopo aver superato all’esordio il finlandese Virtanen, Vavassori ha un’occasione ghiottissima per qualificarsi. A separarlo dal main draw c’è infatti il brasiliano Meligeni Alves, reduce da una vittoria a sorpresa ai danni di Van Assche ma decisamente alla portata per Andrea. Secondo i bookmakers a partire favorito sarà proprio l’azzurro, a una sola vittoria dalla prima storica qualificazione ad un 1000. Tra i due non ci sono precedenti. I due giocatori scenderanno in campo oggi, martedì 25 aprile, non prima delle ore 13:30 sul Court 8. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.