Masters 1000 Madrid 2023: Cecchinato supera Zeppieri e centra l’accesso al main draw

Marco Cecchinato si aggiudica in due set il derby con Giulio Zeppieri e diventa il quarto azzurro nel main draw del Masters 1000 di Madrid 2023. L’attuale numero 85 del ranking mondiale ha impiegato 1h e 43′ di gioco per avere la meglio sul classe ’01 con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Più di qualche rimpianto per Zeppieri relativamente al primo set, in cui si è trovato a condurre per cinque punti a uno nel tie-break prima di subire un parziale di sei punti a zero.

LA PARTITA – Dopo dieci minuti iniziali di studio, con i tennisti che hanno fatto fatica a trovare le misure in risposta, Cecchinato è stato il primo a rendersi pericolo: nel quarto game, l’ex numero 16 del mondo si è portato sullo 0-3o e si è procurato due palla break, ma il 21enne di Latina ha saputo resistere e impattare sul 2-2 in un game lunghissimo e lottato. Nessn patema più, dal quel momento in poi, per il giocatore alla battuta: il ritmo degli scambi è alto e i due riescono sempre a cavarsela senza lasciare al rivale l’opportunità per prendersi un vantaggio. Dopo soli 32 minuti di gioco, infatti, il punteggio recita 5-4 in favore di Cecchinato.

Il decimo game è un vero e proprio calvario per Zeppieri: il laziale, però, si dimostra bravissimo a giocare spalle al muro e, concessi ben 3 set point al siciliano, riesce a depennarli tutti e tre e a raggiungerlo sul 5-5. Da quel momento, due turni di servizio spediti hanno fatto sì che il set si decidesse al tiebreak e, nonostante un iniziale svantaggio di 1-5, è stato Cecchinato a farlo suo grazie ad un parziale di 7 punti a 5.

Zeppieri in apertura di secondo set riesce ad annullare una pericolosa palla break che avrebbe probabilmente indirizzato la frazione. Si seguono i servizi in maniera piuttosto lineare e con games veloci da entrambe le parti fino al 3-3, quando a trenta Cecchinato riesce a strappare il turno di battuta all’avversario e a portarsi avanti. Sul 5-3 l’ex semifinalista del Roland Garros non riesce a sfruttare un match point in risposta, poi sul 5-4 se ne vede annullati altri due, ma il quarto è quello giusto: chiude 7-6(5) 6-4 e vola nel main draw.