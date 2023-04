Vavassori-Evans oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Andrea Vavassori sfiderà Dan Evans nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Miglior torneo in carriera per il tennista piemontese, autore di due grandi vittorie su Jarry e Munar, clienti ben più che ostici a livello di 250 sulla terra battuta. Il rischio per “Wave” è quello di pagare la stanchezza, dato che è reduce da un vero e proprio tour de force: la scorsa settimana quarti a Sanremo fino al venerdì, poi di corsa a Marrakech per le qualificazioni e questo odierno è già il quinto match in terra marocchina. Inoltre, contro Munar è rimasto in campo più di tre ore. Dall’altro lato della rete c’è la testa di serie numero due, che invece ha esordito con Popyrin riuscendo a vincere abbastanza nettamente. Pur vero che il momento del britannico non è certamente dei migliori, con tante sconfitte negli ultimi mesi.

Vavassori ed Evans scenderanno in campo oggi, venerdì 7 aprile, alle ore 12:30. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista britannico, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.