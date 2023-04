Sudtirol-Bari, Masiello non convocato

di Redazione 3

Niente Sudtirol-Bari per Andrea Masiello. Il difensore della squadra di Bolzano, ex di turno, non gioca contro la sua squadra per una vicenda di oltre 10 anni fa. Il 15 maggio 2011, il terzino del Bari fu protagonista di un clamoroso autogol (ritenuto intenzionale dalla tifoseria barese) nell’atteso derby pugliese contro il Lecce che regalò la salvezza ai salentini. Masiello fu squalificato per due anni e cinque mesi nell’ambito del calcioscommesse. Da quel momento nessun confronto diretto col Bari in campo. E anche nel week end il giocatore non scenderà in campo, dopo essere stato minacciato sui social in occasione del match di andata. Ad annunciare il forfait di Masiello, in conferenza stampa, il ds del Sudtirol, Paolo Bravo.