Usa: Berhalter è nuovamente Ct, rimarrà alla guida della selezione fino al 2026

Gregg Berhalter è nuovamente Ct degli Stati Uniti. Il tecnico, alla guida della selezione a stelle e strisce dal 2018 al 2022 nell’ultimo Mondiale, era stato messo in stand-by per un vecchio caso di violenza domestica. Ecco però che adesso prende nuovamente le redini del team, e porterà la squadra fino ai Mondiali del 2026 che si disputeranno proprio negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Berhalter è l’unico ad aver preso parte a un Mondiale sia da giocatore che da allenatore Usa, e tornerà subito a riprendere il suo lavoro, anche se in panchina per la finale della Concacaf Nations League e per la successiva Gold Cup (dal 24 giugno al 16 luglio), ci sarà ancora BJ Callaghan.