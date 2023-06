Atalanta, il 29 luglio test amichevole con il Bournemouth

Inizia a prendere forma l’estate di precampionato dell’Atalanta. Sabato 29 luglio i nerazzurri affronteranno in amichevole il Bournemouth, club inglese che milita in Premier League. La partita si disputerà al Vitality Stadium di Bournemouth con fischio di inizio alle ore 15 inglesi (le 16 italiane). “L’Athletic Football Club Bournemouth è un’antica società inglese della costa sud occidentale del Regno Unito, fondata nel 1899. Soprannominato “The Cherries”, nel campionato appena concluso il Bournemouth si è classificato al quindicesimo posto con 39 punti. Dal 2015, anno del debutto in massima serie, ha disputato sei stagioni in Premier League, ottenendo il nono posto nel 2016-2017, miglior piazzamento nella storia del Club”, si legge nella nota del club bergamasco.