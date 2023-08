US Open 2023, Wozniacki: “Una serata speciale, non avrei mai pensato di riprovare sensazioni del genere”

È una Caroline Wozniacki al settimo cielo e in lacrime quella che commenta la sua vittoria su Petra Kvitova agli Us Open 2023: “Mi sento davvero a mio agio qui a New York. I campi, l’atmosfera, sto bene in campo. Oggi penso di aver giocato bene, sono rimasta tranquilla anche dopo aver sprecato i due match point, sono felice di aver portato a casa la partita nonostante tutte le difficoltà”.

La danese ex numero uno del ranking WTA è tornata sul circuito dopo ben due gravidanze solamente da un mese, ma già è riuscita a sconfiggere una top-10: “Io sono entrata in campo per vincere sapendo di avere le mie chanches, però lei sta disputando una grande stagione, è numero 11 al mondo ed una campionessa, si trova bene su questi campi. E’ stata veramente una serata speciale, una sensazione meravigliosa, una vittoria bellissima, per non parlare dell’atmosfera, ovvero tornare a giocare una sessione serale sull’Arthur Ashe, non avrei mai pensato di riprovare sensazioni del genere”. Infine, una battuta sul papà allenatore: “Penso che nemmeno lui si aspettasse il mio rientro nel circuito, ma allo stesso tempo quando gliene ho parlato la prima volta mi ha supportato. Sa meglio di tutti che quando mi metto in testa un obiettivo poi voglio andare fino in fondo”.