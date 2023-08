Milan, Gazzetta: brusca frenata nella trattativa per Taremi

A meno di 48 ore dalla fine della sessione di calciomercato, la vicenda relativa a Mehdi Taremi resta senza dubbio tra le più intriganti in Serie A. Il Milan continua a puntare sull’attaccante del Porto, ma quella che sembrava essere una trattativa in dirittura d’arrivo, nelle ultime ore si è complicata. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato una frenata sia da parte del club lusitano che dall’entourage del calciatore, il quale ha chiesto di rivedere un ingaggio per cui inizialmente era stato trovato un accordo a 1,5 milioni più bonus a stagione. La dirigenza rossonera nonostante gli intoppi prosegue nel tentativo di portare a termine l’operazione, ma non sarà facile.