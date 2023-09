US Open 2023, Shelton infiamma l’Arthur Ashe: vince il derby contro Tiafoe e va a sfidare Djokovic

Ben Shelton si prende il proscenio e dimostra di essere nato per starci su quel palco. In questo caso, l’Arthur Ashe. Il 20enne di Atlanta si aggiudica il derby contro Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(7) 6-2 e accede alla sua prima semifinale Slam agli US Open 2023. Un cammino impressionante, quando ci si accorge che un solamente un anno fa Shelton si presentava al grande pubblico e che questo si tratta infatti solamente del quinto major giocato nella sua giovane carriera. E da oggi può vantare già un quarto di finale a Melbourne e una semi a New York. Non male per un ragazzo che la prossima settimana farà il suo debutto in top-20, solo un altro degli step di classifica di cui sarà protagonista nel prossimo futuro.

La partita andata in scena nella sessione serale di New York a livello qualitativo non è stata di quelle che passeranno alla storia, ma le emozioni in campo e il coinvolgimento del pubblico hanno certamente dato quel qualcosa in più al match. Dopo un 6-2 Shelton e un 6-3 Tiafoe è il terzo set a decidere di fatto il match. Un parziale in cui succede di tutto dal primo all’ultimo punto. Tiafoe va avanti di un break, Shelton se lo riprende e va lui avanti di un turno di battuta, ma a sua volta perde due turni di servizio consecutivi e si ritrova sotto nuovamente di un break prima di recuperarlo ancora e ritrovarsi in parità sul 4-4. Insomma, sei turni di servizio persi nei primi otto games.

Il festival del break finisce qui e i due tengono i successivi turni di battuta fino a un pazzo tie-break che è il giusto coronamento di questo set. Shelton spreca due set point consecutivi sul 6-4 e sul 6-6 commette doppio fallo regalando a Tiafoe la possibilità di andare a palla set con il servizio a disposizione. Il semifinalista della passata edizione restituisce il regalo e commette anche lui doppio fallo, perde poi anche i successivi due punti e finisce per ritrovarsi sotto di un set. A livello emotivo è una mazzata non indifferente per l’attuale numero 10 del ranking mondiale, che nel quarto parziale esce dalla partita sin dal primo gioco e si prende un netto 6-2 che spalanca le porte della semifinale contro Novak Djokovic a Ben Shelton.