US Open 2023, Muchova regala spettacolo nella notte di New York: domina Cirstea e vola in semifinale

Non sono stati dei quarti di finale femminili della parte alta di tabellone certamente combattuti, quelli andati in scena mercoledì a Flushing Meadows, ma poco importa a Karolina Muchova, che superando 6-0 6-3 Sorana Cirstea si è garantita il suo posto in semifinale agli US Open 2023. La numero 10 del seeding in realtà ha impiegato 1h e 40′ di gioco per avere la meglio sull’esperta tennista romena, a dimostrazione che il punteggio dice molto ma non tutto.

Cirstea, che tornava nei quarti di finale di una prova major a distanza di 14 anni dall’ultima volta (Parigi 2009), dopo un primo set perso senza conquistare un solo game nonostante diverse occasioni avute sia sullo 0-3 che sullo 0-4, nel secondo parziale ha provato a creare qualche grattacapo in più alla sua avversaria. Si è portata infatit avanti 2-0 ma ha immediatamente concesso il controbreak; poi ha tenuto fino al 3-3, momento in cui Muchova ha cambiato marcia e chiuso con tre games di fila al primo match point.

La 27enne ceca festeggia un’altra semifinale Slam nel giro di pochi mesi dopo Parigi ed è già certa di migliorare il suo best ranking: lunedì sarà nel peggiore dei casi n°9 del mondo, ma ci sono ancora un paio di partite a New York per migliorarlo quel numero. La prima sarà contro Coco Gauff. Un precedente, giocato poche settimane fa a Cincinnati, dove la giovane statunitense si impose con un secco 6-3 6-4.