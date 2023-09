US Open 2023, ai quarti sarà derby a stelle e strisce tra Shelton e Tiafoe: battuti Paul e Hijikata

Gli Stati Uniti sono certi di avere almeno un semifinalista agli US Open 2023. Nello spot della parte bassa del tabellone orfano di Rune e Ruud, ad approfittarne sono stati Ben Shelton e Frances Tiafoe, capaci di spingersi fino ai quarti di finale. I due si contenderanno dunque un posto tra i migliori quattro e lo faranno sull’Arthur Ashe Stadium. In questa stessa cornice, nella prima domenica del torneo Shelton ha già vinto un altro derby, in quattro set, contro Tommy Paul. 6-4 6-3 4-6 6-4 il punteggio del match, portato a casa dal classe 2002 dopo 2h51′.

Senza nulla togliere ai meriti di Shelton, a decidere il match sono stati anche (e in maniera significativa) i demeriti di Paul, che ha sprecato una quantità indefinita di occasioni, specialmente palle break, in tutti i set. Nel primo, ad esempio, ha avuto ben quattro chance per volare sul 4-0 e poi altre tre per issarsi sul 4-2, mentre negli altri due set persi avrebbe potuto conquistare un break in apertura e agevolare le cose. Il cinismo però l’ha lasciato in hotel e Shelton ne ha approfittato per tornare ai quarti di uno slam dopo l’exploit degli Australian Open.

A contendergli un posto in semifinale sarà Frances Tiafoe, che ha rispettato il pronostico della vigilia e sconfitto agevolmente Rinky Hijikata con il punteggio di 6-4 6-1 6-4. Il match è durato due ore esatte ed è stato largamente controllato dalla decima testa di serie, che ha corso qualche rischio solamente nel terzo set, quando ha sprecato in due occasioni il break di vantaggio. Per il resto, però, l’australiano ha fatto ben poco ed ha dovuto cedere il passo al più quotato rivale, che a 12 mesi di distanza torna tra i migliori otto dello slam newyorkese.