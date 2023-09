US Open 2023, programma e ordine di gioco lunedì 4 settembre con Sinner e Arnaldi

Il programma e l’ordine di gioco di lunedì 4 settembre agli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. Giornata molto italiana con due azzurri in campo, vale a dire Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Entrambi pianificati sull’Arthur Ashe Stadium, il primo se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella sessione diurna, mentre il secondo affronterà Alexander Zverev nella sessione serale. Protagonisti anche tanti altri big, da Daniil Medvedev ad Aryna Sabalenka, passando per Jabeur, Pegula e Rublev.

Il programma di lunedì 4 settembre (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – (17) Keys vs (3) Pegula

a seguire – (1) Alcaraz vs Arnaldi

Ore 01:00 – (13) Kasatkina vs (2) Sabalenka

a seguire – (12) Zverev vs (6) Sinner

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – Stearns vs (9) Vondrousova

a seguire – Draper vs (8) Rublev

a seguire – (5) Jabeur vs (23) Zheng

Non prima delle 22:00 – (3) Medvedev vs (13) De Minaur