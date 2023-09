US Open 2023, programma e ordine di gioco domenica 3 settembre

Il programma e l’ordine di gioco di lunedì 3 settembre agli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. A Flushing Meadows iniziano gli ottavi di finale. Apre il derby tra Paul e Shelton, seguiti dalla sfida tra Wozniacki e Gauff. In sessione serale Djokovic contro Gojo e Swiatek contro Ostapenko. Sull’Armstrong aprono Muchova e Wang, seguite da Cirstea e Bencic. Poi gli altri due incontri maschili.

Il programma di venerdì 1 settembre (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – (14) Paul vs Shelton

a seguire – Wozniacki vs (6) Gauff

Ore 01:00 – (2) Djokovic vs Gojo

a seguire – (1) Swiatek vs Ostapenko

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – (10) Muchova vs Wang

a seguire – (30) Cirstea vs Bencic

Non prima delle 21:00 – Hijikata vs (10) Tiafoe

a seguire – Stricker vs (9) Fritz