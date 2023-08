US Open 2023, il ritorno da favola di Caroline Wozniacki: batte Kvitova e vola al terzo turno

Nel tennis femminile di ritorni negli ultimi anni se ne sono visti parecchi. Poi alcuni vanno bene, altri magari meno. Una cosa è certa, Caroline Wozniacki lo smalto in questo lungo periodo lontano dal circuito professionistico non l’ha perso. La danese ex numero uno al mondo, rientrata stabilmente sul tour solo un mese fa, si prende il lusso di eliminare dagli Us Open 2023 una top-10 quale Petra Kvitova con lo score di 7-5 7-6(5). Una Wozniacki solida come eravamo abituati a vederla durante la sua ‘prima’ carriera, abile a indurre in errore spesso la sua potente avversaria. E al terzo turno trova un’altra piacevole sorpresa, ovvero Jennifer Brady. La tennista statunitense dopo circa un anno e mezzo fuori a causa infortunio sembra essersi messa alle spalle i problemi e nella notte ha sconfitto in tre set Magda Linette.

IL TABELLONE

Avanti anche Jelena Ostapenko, che si complica notevolmente la vita facendosi rimontare da 5-2 avanti sia nel secondo che nel terzo set, ma alla fine riesce a chhiudere per 7-5 nel parziale decisivo contro la russa Avanesyan.