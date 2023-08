US Open 2023, eliminato il finalista uscente Ruud. Avanti gli statunitensi Fritz, Tiafoe e Paul

Il tabellone maschile degli Us Open 2023 perde il suo finalista uscente e testa di serie numero cinque Casper Ruud. Il tennista norvegese nella notte italiana è stato sconfitto in cinque zet dal cinese Zhizhen Zhang, il quale ora contenderà un posto in ottavi di finale alla wild card australiana Rinky Hijikata in un match che rappresenta una ghiotta occasione per entrambi. Non esattamente una sorpresa l’eliminazione di Ruud, protagonista di una stagione che – Roland Garros escluso – è stata molto deludente sotto il piano delle prestazioni e dei risultati.

IL TABELLONE

Sin dal momento del sorteggio questo quarto di tabellone – il terzo – è stato indicato come un’ottima chance per gli americani di andare avanti, e difatti ora diventano proprio loro i favoriti. In questa zona, infatti, sono ancora in gara sia Frances Tiafoe – che si è sbarazzato nettamente dell’austriaco Ofner per 6-3 6-1 6-4, che Tommy Paul, il quale invece ha dovuto rimontare due set di svantaggio al russo Safiullin, imponendosi per 6-3 al quinto. Tutto facile per Taylor Fitz, che ha lasciato solo cinque games al peruviano Varillas, mentre prosegue il fantastico torneo del 18enne Mensik: il ceco batte in quattro set il giustiziere di Musetti, il francese Droguet, e si presenta così al grande pubblico.