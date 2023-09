US Open 2023, Gauff: “Il pubblico di New York non è paragonabile a quello di nessun altro slam”

Coco Gauff è intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Wozniacki negli ottavi di finale degli US Open 2023: “Il pubblico è ciò che rende diversi gli slam. Non importa se è giorno o notte, ha sempre molta energia. Ovviamente penso che le sessioni notturne siano ancora più elettriche, ma il pubblico di questo torneo non è paragonabile a quello di nessun altro Slam“.

“Penso che Brad (Gilbert, ndr) mi abbia dato molto. Praticamente conosce tutti i giocatori e sa come affrontarli. Tuttavia a volte bisogna cambiare le cose e contro Wozniacki sentivo che dovevo farlo – ha spiegato la Gauff – Sono d’accordo che giocare punti più lunghi per me sia un vantaggio, ma interpretando Caroline e guardandola giocare per così tanti anni, ho pensato che ciò di cui si nutre è proprio che più i punti sono lunghi e più l’avversaria commette errori. Penso che Brad stesse cercando di dirmi di spendere meno energie“.

Infine, sull’exploit a stelle e strisce a Flushing Meadows: “E ‘davvero grandioso avere così tanti americani ai quarti. Conosco molto bene anche Tommy (Paul), ma ero molto felice della vittoria di Ben (Shelton). Si sono affrontati già in Australia, quindi è bello vedere che la competitività tra i nostri connazionali e tutti noi funziona bene. Con la vittoria di Ben e Frances (Tiafoe) un giocatore è garantito in semifinale. Con Maddie (Keys) anche un’altra presenza ai quarti è garantita. È un momento davvero emozionante per il tennis degli Stati Uniti e spero che i fan ne siano entusiasti“.