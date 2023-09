F1, Verstappen risponde a Hamilton: “Mercedes trova difficile affrontare la sconfitta”

Qualche giorno fa Lewis Hamilton ha paragonato i propri compagni di squadra a quelli di Max Verstappen, spiegando come Jenson Button, Nico Rosberg, Fernando Alonso e George Russell siano piloti molto più solidi e costanti di quelli con cui il pilota Red Bull ha condiviso il box. Verstappen ha risposto al commento del sette volte campione del mondo: “Forse sono un po’ gelosi del mio successo attuale. Questo tipo di affermazione… potresti pensare che ne stai guadagnando qualcosa, ma non mi interessa. Penso che la Mercedes trovi molto difficile affrontare la sconfitta dopo tutti questi anni in cui ha vinto così tanto. Puoi continuare a gridare e urlare che quello che facciamo non è poi così speciale… devi solo fare i conti con te stesso”.