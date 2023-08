Universiadi, show Italia: prima Nazionale europea con 56 medaglie

L’Italia dello sport universitario da record con 56 medaglie, prima in Europa e quarta al mondo, alle Universiadi Chengdu. Nella kermesse in Cina gli azzurri hanno dato prova di grande forza in tutte le gare di tutti gli sport, portandosi a casa ben 56 medaglie. Un risultato che entra nella storia del nostro sport.

17 medaglie d’oro, 18 d’argento e 21 di bronzo. Numeri che portano il tricolore in cima alle nazioni europee e al quarto posto al mondo dopo Cina, Giappone e Corea, raggiunta al terzo posto per medaglie d’oro conquistate. L’Italia ha superato le 44 medaglie conquistate alle Universiadi di Napoli 2019. Una performance senza eguali nella storia dello sport universitario internazionale. Queste le parole di Antonio Dima, presidente FederCusi: “Siamo orgogliosi di questi risultati, testimoniano che lo sport universitario è vivo e cresce di giorno in giorno. La nostra Federazione non poteva avere un debutto migliore“.