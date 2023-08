Crionet acquisisce Eyes On, l’obiettivo è incrementare prodotti e servizi di Sport Tech

Crionet è un’azienda leader nel settore dello Sport Tech che opera su scala internazionale e adesso ha annunciato l’acquisizione di Eyes Vision S.r.l. (Eyes On), un’azienda specializzata nella fornitura di applicazioni basate sulla Computer Vision, che includono analisi automatizzate in tempo reale e tracciamento di azioni di gioco, entrambe alimentate dall’intelligenza artificiale. Il buon esito di questa trattativa rappresenta un grande passo avanti per Crionet, che va ad espandere il proprio portfolio prodotti negli sport di racchetta e offrire una gamma ancor più completa ed innovativa di soluzioni avanzate per il mondo dello sport, tra cui: highlights automatici, VAR e piattaforme web avanzate per l’analisi delle performances degli atleti.

Eyes On, che è stata fondata nel 2016 a Trento da Stefano Marcon e Mario Sgrò, offre servizi tecnologici on-court e off-court per tennis e padel, come il tracciamento della palla e dei giocatori, statistiche tecniche in tempo reale, servizi di line calling, videoclip e highlights automatici. L’obiettivo di Crionet è quello di consolidare la propria posizione come leader nella Sport Tech industry, fornendo una vasta gamma di soluzioni innovative e potenziando i prodotti esistenti per migliorare l’esperienza degli organizzatori di eventi e dei fans, grazie a ulteriori importanti investimenti in Computer Vision e Intelligenza Artificiale. La combinazione delle tecnologie e competenze di Crionet ed Eyes Vision permetterà lo sviluppo di un avanzato set di prodotti e servizi per il mercato B2B e B2C nel mondo dello Sport.

Il CEO del Gruppo Crionet, Giorgio Garcia-Agreda, si è detto entusiasta per questa nuova svolta: “L’acquisizione di Eyes On rappresenta una pietra miliare importante per Crionet nel raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita nel settore Sport Tech. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri partner e clienti soluzioni avanzate Live di Intelligenza Artificiale applicata allo sport e le sue naturali integrazioni ed evoluzioni. Stiamo già testando sul campo l’esperienza e il know-how di Eyes On per integrarci con le nostre capacità esistenti, portando a significative sinergie”.

Il Direttore Esecutivo di Eyes On, Mario Sgrò, ha poi aggiunto: “L’acquisizione da parte di Crionet è una testimonianza del duro lavoro e dell’impegno del team di Eyes On. Siamo entusiasti di sfruttare le competenze e le risorse di Crionet per sviluppare e migliorare ulteriormente la nostra offerta, espanderci nel settore B2B e rafforzare la nostra presenza nel mercato B2C”.