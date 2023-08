Milan, Scaroni: “La linea di RedBird ricalca quella di Berlusconi. Scudetto? Non ci voglio pensare”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a poche ore dalla prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, ha concesso un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Dal Milan di Berlusconi abbiamo imparato che si può vincere divertendo, anzi così è ancora più bello. Sono sicuro che la linea tracciata da RedBird ricalchi quella segnata da Silvio in passato. Dietro a questa campagna acquisti c’è lo straordinario lavoro del nostro amministratore delegato Giorgio Furlani, con l’appoggio di Gerry Cardinale. Lui segue ogni aspetto della vita del club, con un occhio di riguardo verso il mercato. Spero che Pioli e i suoi ragazzi riescano ad esaltare i nostri tifosi”

Scaroni ha poi preferito glissare sull’argomento Scudetto e seconda stella: “In questo momento non ci voglio pensare, posso soltanto dire che siamo ambiziosi e vogliamo vincere. Bisogna, però, tenere conto anche della Champions League, vogliamo fare strada come fatto lo scorso anno. Questo è fondamentale per rimanere al top in Italia e in Europa. Andremo sempre in campo per vincere. Se conquisteremo lo Scudetto sarò l’uomo più felice del mondo, come lo sarebbe stato Berlusconi”.