Sport in tv oggi, sabato 31 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, sabato 31 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Nella notte italiana proseguirà la United Cup di tennis e tornerà il grande spettacolo del basket NBA con una sfida di cartello come quella tra Minnesota Timberwolves e Milwaukee. In mattinata spazio allo sci di fondo, mentre all’ora di pranzo le Zebre Parma e la Benetton Treviso saranno impegnate nella sfida di United Championship di rugby. Dopo la lunga pausa per i Mondiali è tempo di riprendere anche con i vari campionati nazionali di calcio: in attesa della Serie A torneranno in campo Premier League e Liga. Ecco il programma completo della giornata di sabato 31 dicembre.