United Cup 2024, programma, orari e ordine di gioco venerdì 5 gennaio

Il programma e l’ordine di gioco della United Cup 2024 nella giornata di venerdì 5 gennaio. A Sydney va in scena l’ultimo quarto di finale, che decreterà così la quarta semifinalista. In campo Grecia e Germania, pronte a dar vita ad un appassionante confronto che mette di fronte giocatori di alto livello. Si parte con il match Sakkari-Kerber, seguito da quello tra Tsitsipas e Zverev, entrambi top 10. In caso di parità, si ricorrerà infine al doppio misto. Di seguito tutti i dettagli dell’ordine di gioco.

L’ordine di gioco di venerdì 5 gennaio (orari italiani)

SYDNEY – Quarto di finale

Grecia-Germania, non prima delle 07:30

Sakkari vs Kerber

Tsitsipas vs Zverev

Sakkari/Tsitsipas vs Siegemund/Marterer