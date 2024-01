Dakar 2024, l’attesa è finita: Al-Attiyah e Benavides difendono il titolo di auto e moto

Venerdì 5 gennaio 2024 è alle porte. Il countdown è finito per la 46esima edizione del Rally Dakar in programma in Arabia Saudita, per la quinta volta nella sua storia, fino al 19 gennaio. Sono otto le categorie previste (Moto, Quad, Auto, Challenger, SSV, Camion, M1000 e Classic) e nella città di Al-‘Ula è fissata la partenza di un percorso che misura 7.900 km, per un totale di 12 tappe. Gli oltre 1.000 partecipanti attraverseranno Riyadh, il deserto dell’Empty Quarter, Rub’ al Khali e Wadi Rum. L’edizione 2024 del Rally Dakar prevede il prologo di 28km in programma venerdì 5 gennaio e la 12^ e ultima tappa il 19 gennaio. Si parte con il prologo di 28km, seguito da tre prove speciali di oltre 400 km e con un aumento progressivo delle difficoltà, fino alla novità di questa edizione, la 48 ore prevista per i giorni 11 e 12 gennaio nell’Empty Quarter. Il programma prevede una giornata di riposo con relativo trasferimento aereo fino a Riyadh, prima della settima tappa, la più lunga di questa edizione 2024 (873 km di cui 483 a cronometro). I vincitori delle ultime due edizioni su Toyota, Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel saranno al volante della Prodrive Hunter, compagni di squadra di Sebastien Loeb e Fabian Lurquin. Occhi puntati sulla Ford, con la Ranger T1+ M-Sport NWM guidata da Nani Roma, mentre Toyota si affiderà a Giniel de Villiers, al giovane brasiliano Moraes (terzo alla Dakar 2023) e all’americano Quintero. Audi si presenta con i veterani Stephane Peterhansel e Carlos Sainz. Tra le moto grande attesa per vedere all’opera il detentore del titolo Kevin Benavides (KTM), la corazzata Honda con Van Beveren, Quintanilla, Brabec, Howes, Cornejo, e i piloti GasGas Sunderland e Sanders.