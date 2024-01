Juventus-Salernitana, i convocati di Allegri: c’è Muharemovic

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Salernitana di questa sera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Presente anche il giovane Tarik Muharemovic, difensore centrale che ha accumulato diciotto presenze con la Next Gen bianconera in Serie C. Di seguito, ecco i calciatori a disposizione.

I convocati:

Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Kostic, Huijsen, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Cambiaso, Perin, Nicolussi Caviglia, Muharemovic, Nonge Boende.