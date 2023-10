United Cup 2024, annunciate squadre partecipanti e giocatori: al via l’Italia, c’è Djokovic

Sono state ufficializzate le prime 16 squadre partecipanti alla United Cup 2024, giunta alla seconda edizione e in programma in Australia il prossimo gennaio. Si sono infatti le iscrizioni al torneo e tanti giocatori di spicco hanno deciso di cominciare la loro stagione proprio da questa competizione a squadre. Presente l’Italia, che vanta come punte di diamante Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, affiancato da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli.

Per quanto riguarda le altri nazioni, occhi puntati sulla Polonia (che schiera Iga Swiatek e Hubert Hurkacz), la Grecia (con Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas) e ovviamente i campioni in carica degli Stati Uniti (che si affidano a Taylor Fritz e Jessica Pegula). Non passa infine inosservata la presenza di Novak Djokovic, che proverà a trascinare la sua Serbia dopo aver già dichiarato di voler vincere la Coppa Davis. Di seguito le 16 squadre annunciate con i rispettivi giocatori iscritti.

1. Polonia

ATP – Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski

WTA – Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter

2. Grecia

ATP – Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

WTA – Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou

3. USA

ATP – Taylor Fritz, Denis Kudla, Rajeev Ram

WTA – Jessica Pegula, Alycia Parks, Desirae Krawczyk

4. Francia

ATP – Adrian Mannarino, Antoine Escoffier, Edouard Roger-Vasselin

WTA – Caroline Garcia, Amandine Hesse, Elixane Lechemia

5. Repubblica Ceca

ATP – Jiri Lehecka, Vit Kopriva, Petr Nouza

WTA – Marketa Vondrousova, Sara Bejlek, Miriam Kolodziejova

6. Croazia

ATP – Borna Coric, Nino Serdarusic, Ivan Dodig

WTA – Donna Vekic, Petra Marcinko, Tena Lukas

7. Canada

ATP – Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Adil Shamasdin

WTA – Leylah Fernandez, Stacey Fung

8. Gran Bretagna

ATP – Cameron Norrie, Dan Evans, Neal Skupski

WTA – Katie Boulter, Fran Jones, Maia Lumsden

9. Cina

ATP – Zhizhen Zhang, Yunchaokete Bu, Fajing Sun

WTA – Qinwen Zheng, Xiaodi You

10. Olanda

ATP – Tallon Griekspoor, Thiemo de Bakker, Wesley Koolhof

WTA – Arantxa Rus, Arianne Hartono, Demi Schuurs

11. Spagna

ATP – Alejandro Davidovich-Fokina, Roberto Carballes-Baena, David Vega-Hernandez

WTA – Sara Sorribes-Tormo, Marina Bassols-Ribera, Nuria Parrizas-Diaz

12. Italia

ATP – Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino

WTA – Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli

13. Serbia

ATP – Novak Djokovic, Hamad Medjedovic, Nikola Cacic

WTA – Olga Danilovic, Natalija Stevanovic, Dejana Radanovic

14. Norvegia

ATP – Casper Ruud, Andreja Petrovic, Nicolai Budkov Kjaer

WTA – Malene Helgo, Ulrikke Eikeri

15. Australia

ATP – Alex de Minaur, John Millman, Matt Ebden

WTA – Ajla Tomljanovic, Storm Hunter, Ellen Perez

16. Germania

ATP – Alexander Zverev, Maximilian Marterer, Kai Wehnelt

WTA – Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund

17 & 18. Da annunciare