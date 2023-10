Tennis, Raducanu e il rapporto con gli allenatori: “Li provoco e faccio continue domande”

La vincitrice degli US Open 2021, Emma Raducanu, negli ultimi mesi ha cambiato diversi allenatori per provare a tornare al vertice del circuito WTA. L’ultimo coach in ordine di tempo è stato Sebastian Sachs e ora la britannica deve ancora trovare una nuova guida. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma Today di BBC Radio 4, Raducanu ha provato a fare chiarezza sulla situazione: “Faccio molte domande ai miei allenatori. In certe occasioni non sono riusciti a tenere il passo con le domande che ho posto e forse è per questo che è finita. È qualcosa che ho sempre fatto. Continuo a provocare e a fare domande agli allenatori e a sfidare anche il loro modo di pensare. Non sono qualcuno a cui puoi semplicemente dirmi cosa fare e io farò. Devo capirne il motivo e poi lo farò”.