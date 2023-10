Manchester United, Ten Hag: “Onana? Farà meglio, su Sancho è stato detto tutto”

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ritiene che Andre Onana si riscatterà in breve tempo. Onana è stato pesantemente criticato da quando è arrivato: il 27enne ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte in 11 partite con lo United.

“I grandi portieri dello United come Schmeichel e De Gea non sono partiti molto bene– ha detto il tecnico-. Per Andre è bello conoscere quel pezzettino di storia. Sappiamo che farà molto meglio. Ogni giocatore che arriva in Premier League ha bisogno di un periodo di integrazione, ma deve farsi avanti. Sono sicuro che avremo molta gioia con lui“.

Una serie di errori sono stati evidenziati nel torrido inizio di stagione dello United. L’ultimo nella vittoria sul Brentford di due settimane fa, quando il nazionale camerunense non è riuscito ad abbassarsi abbastanza velocemente da respingere il gol di Mathias Jensen, nel primo tempo.

Ten Hag ha fornito una risposta concisa di sei parole quando gli è stato chiesto se ci fosse stato qualche cambiamento nella situazione di Jadon Sancho. “Tutto è stato detto su di lui“.

Sancho si sta allenando da solo e utilizzando le strutture dell’accademia del club. Questo dopo aver rifiutato di scusarsi per la sua reazione esplosiva sui social media causata dall’esclusione dalla squadra per la sua scarsa prestazione in campo nella sconfitta contro l’Arsenal del mese scorso. Dato che sono trascorse quasi sette settimane, sembra che il 23enne dovrà allontanarsi dal club per rilanciare la sua carriera.