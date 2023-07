Ufficiale: Lucas Hernandez è un nuovo giocatore del Psg, ha firmato un quinquennale

Con una nota ufficiale, il Psg ha comunicato un nuovo colpo di mercato: dal Bayern Monaco è infatti arrivato Lucas Hernandez, fratello di Theo del Milan. Ecco il comunicato del club.

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Lucas Hernández. Il difensore della nazionale francese ha firmato un contratto quinquennale con il club.

Il Paris Saint-Germain dà il benvenuto a un altro campione del mondo nella sua squadra. Nazionale francese dal marzo 2018, Lucas Hernández ha giocato un ruolo chiave nell’incredibile corsa della squadra di Didier Deschamps ai Mondiali di Russia pochi mesi dopo. Il difensore mancino ha iniziato ogni partita ai Mondiali e ha fornito due assist. La prima negli ottavi di finale contro l’Argentina (4-3) e un’altra in finale contro la Croazia (4-2).

Il 27enne, fratello maggiore di Theo Hernandez, ha collezionato 33 presenze con i Bleus e ha aggiunto una vittoria nella UEFA Nations League 2021 alla sua lista di riconoscimenti internazionali. Dopo essersi infortunato gravemente contro l’Australia nella partita inaugurale della Francia ai Mondiali FIFA 2022 in Qatar, Lucas Hernández non ha più indossato la maglia blu da allora.

Il suo solido record a livello internazionale fa eco ai tanti titoli che ha vinto durante le sue varie esperienze a livello di club. Nel 2018 ha vinto l’Europa League e la Supercoppa UEFA con l’Atlético Madrid, club con cui ha esordito tra i professionisti nel 2014.

Giocatore versatile che può giocare sia come terzino sinistro che come difensore centrale, Lucas Hernández è passato al Bayern Monaco nel 2019, dove si è rapidamente affermato come giocatore chiave.

Nel 2020 aveva vinto ben sei trofei con il club bavarese: la Champions League, la Bundesliga, un’altra Supercoppa UEFA, la Coppa del mondo per club FIFA, la Coppa di Germania e la Supercoppa tedesca. Lucas Hernández è stato nuovamente incoronato campione tedesco nel 2021, 2022 e 2023 e ha vinto la Supercoppa tedesca nel 2022.

“Sono davvero entusiasta! Aspettavo da tempo di unirmi al PSG e finalmente è successo. È un giorno molto speciale per me e sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato Lucas Hernández”.